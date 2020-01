Calciomercato Juventus, scambio con il PSG per il laterale

Il Paris Saint-Germain non molla De Sciglio, possibile uno scambio con la Juventus: a fare il percorso opposto può essere Kurzawa.

Leonardo non molla la presa su Mattia De Sciglio. Il difensore di scuola Milan ha fino ad ora offerto prestazioni piuttosto deludenti e una sua cessione in questa sessione di gennaio non è da escludere. Il terzino piace molto soprattutto al Paris Saint-Germain e in particolare a Leonardo che sarebbe pronto a sferrare un’offensiva in questi ultimi giorni di mercato. Il dirigente brasiliano dei transalpini sarebbe pronto a mettere sul piatto Layvin Kurzawa.

Calciomercato Juventus, scambio De Sciglio-Kurzawa

Lo riferisce ‘L’Equipe’, che sottolinea come il terzino sinistro francese, che ha il contratto in scadenza con i parigini, potrebbe essere inserito in un possibile scambio tra i due club. De Sciglio, complici come detto delle prove non particolarmente positive, è stato accostato anche al Napoli, ma pure ad un altro club di Serie A: la Roma di Fonseca.

L’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo. Dalla Francia assicurano che il difensore transalpino sarà in Italia nei prossimi giorni. Resta da capire se lo scambio sarà alla pari, soprattutto per la differenza contrattuale dei due giocatori. Kurzawa può liberarsi a zero, mentre il terzino italiano è legato ai bianconeri da un contratto sino al giugno 2022. La Juventus molto probabilmente chiederà un indennizzo alla società transalpina prima di dare una conferma alla trattativa. Attenzione però: la Juventus potrebbe anche decidere di virare su un altro giocatore in uscita da Parigi, il belga Meunier.

