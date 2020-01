Calciomercato Juventus, non solo Paqueta | Scambio a sorpresa con il Milan

Uno scambio clamoroso che andrebbe a rivoluzione il mercato di Milan e Juventus. Ecco cosa potrebbe accadere negli ultimi giorni della sessione invernale.

Uno scambio clamoroso che andrebbe a rivoluzione il mercato di Milan e Juventus. Ecco cosa potrebbe accadere negli ultimi giorni della sessione invernale. Le due squadre infatti starebbero pensando ad una grande operazione che metterebbe sul piatto calciatori di livello assoluto per provare a cambiare le carte in tavola in vista della seconda parte di stagione, la quale si prospetta infuocata, sia da una parte che dall’altra.

Calciomercato Juventus e Milan, la maxi operazione

Paratici non è nuovo ad operazioni di mercato che puntano a grandi trattative per portare a Torino calciatori di un livello e di una caratura superiore. Si tratta di due giocatori che non stanno però riuscendo ad imporsi nelle rispettive squadre tanto da essere messi sul mercato ed attirando su di sé le attenzioni di diverse squadre. Per quanto riguarda la Juventus il nome caldo è quello di Bernardeschi, calciatore che nella prima parte di campionato ha deluso ed ora potrebbe rilanciarsi a Milano. Si sta infatti trattando affinché possa esserci questo trasferimento con un rossonero pronto a compiere il percorso inverso.

Calciomercato Juventus e Milan, ecco chi può sbarcare a Torino

Se Bernardeschi sarebbe in procinto di sbarcare a Milano, c’è invece Bonaventura che potrebbe arrivare in bianconero. Questo perché proprio la Juventus avrebbe proposto l’ex Atalanta in un eventuale scambio. Infatti al momento è stata avvallata l’ipotesi Paqueta, che aveva proposto il Milan e invece resterebbe così alla corte di Pioli. Mentre per quanto riguarda Bonaventura, essendo in scadenza, si deve prima trattare per il rinnovo del giocatore.

G.S.