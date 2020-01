Calciomercato Milan, Maldini ‘alla Mourinho’: si punta al prestito

Il Milan guarda in Portogallo per il centrocampo, piace Florentino Luis del Benfica: Maldini punta al prestito, come Mourinho con Gedson Fernandes.

Dopo Rafael Leao un altro portoghese diretto a Milano? Possibile. Di certo il nome di Florentino Luis al Milan piace eccome. Di origini angolane (come lo stesso Leao), Florentino è un centrocampista con caratteristiche prettamente difensive. Bravo nel distruggere il gioco avversario e allo stesso tempo nel ricrearlo, il ragazzo è uno dei tantissimi talenti classe 1999 sfoderati dal paese lusitano. 1999 come Leao, Joao Felix, ma anche quel Gedson Fernandes accostato al Milan e che dal Benfica si è recentemente trasferito al Tottenham di Mourinho.

Calciomercato Milan, Maldini punta Florentino: si tenta il prestito

E Paolo Maldini vorrebbe proprio tentare con il Benfica un affare come quello che lo stesso Mourinho è riuscito a concretizzare per portare Fernandes a Londra. Gli ‘Spurs’ hanno acquistato il natio di Sao Tome con un prestito di 18 mesi, la stessa formula che il club rossonero è intenzionato a proporre alle ‘Aquile’ di Lisbona. Anzi stando all’emittente lusitana ‘Sport Tv’, il club rossonero avrebbe già avviato le procedure per portare avanti la trattativa.

Maldini avrebbe già avviato i colloqui con l’amico e ds dei portoghesi Rui Costa. E il Benfica non avrebbe chiuso le porte ad un possibile addio del proprio gioiellino. Florentino Luis ha una clausola da 120 milioni di euro, ma la società di Lisbona si accontenterebbe di una cifra decisamente inferiore, vicina ai 50 milioni. Il prezzo è decisamente alto, ma il Milan potrebbe dilazionarlo nell’affare. Al termine del mercato manca poco, ma non è escluso che il club rossonero possa decidere di portarsi avanti e concludere poi l’operazione per l’estate.

A.G.