Calciomercato Milan, c’è il via libera | Si sblocca l’affare

Ultimi giorni di mercato ancora caldi per il Milan. I rossoneri, dopo gli innesti di Ibrahimovic, Kjaer e Begovic non intendono fermarsi e proveranno fino alla fine a pescare qualche altro rinforzo utile. La squadra di Pioli può puntare a un girone di ritorno in tono superiore rispetto alla prima parte dell’annata. Gli ultimi risultati positivi hanno rilanciato il Diavolo che adesso è concretamente in corsa quantomeno per un posto in Europa League. Decisamente più difficile invece pensare a una rimonta Champions, visto che la Roma, quarta, al momento è in vantaggio in classifica di ben 10 punti. Qualsiasi ulteriore acquisto (possibili innesti a centrocampo o in attacco) passerà, però, necessariamente per delle cessioni, per questioni sia economiche che di lista.

Calciomercato Milan, addio Rodriguez: ci siamo

Dopo le partenze di Reina, Caldara e Borini, il prossimo a lasciare Milanello sarà Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, chiuso dall’esplosione di Theo Hernandez, era da tempo tra i principali indiziati alla partenza. Per il laterale mancino, sfumata la pista Psv Eindhoven, si stava per concretizzare il trasferimento al Fenerbahce. Operazione però, anche questa, interrotta sul più bello, con il giocatore già in procinto di accasarsi con i gialloblu’. Infatti, lo stop all’affare era arrivato dalla Federazione calcistica della Turchia, a causa dei problemi finanziari del club di Istanbul. A quanto si apprende in queste ore, tuttavia, la questione sarebbe stata sbloccata dalla stessa Federcalcio turca, che ha risolto lo stallo dando il proprio benestare alla conclusione positiva della vicenda. A questo punto, il Milan attende un’offerta ufficiale da parte del Fenerbahce, per dare a sua volta l’assenso al trasferimento. La formula dell’affare dovrebbe comunque essere in prestito con obbligo di riscatto.

