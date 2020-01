Calciomercato Napoli Juventus Sarri non convoca Emre Can De Sciglio

Per la sfida di domani sera, Napoli-Juventus, non fanno parte dell’elenco dei convocati Emre Can, De Sciglio e Pjaca: i tre sono in partenza

Sono diciannove i convocati dal tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, per la sfida di domani sera contro il Napoli di Gennaro Gattuso al ‘San Paolo’. Dell’elenco, oltre agli infortunati Danilo e Khedira, non fanno parte neanche Emre Can, Mattia De Sciglio e Marko Pjaca. La motivazione è da ricercarsi nelle operazioni di calciomercato che li vedono coinvolti. Il centrocampista è nel mirino del Borussia Dortmund, che lo vorrebbe prelevare a titolo defintivo entro il 31 gennaio. Per l’ex terzino destro del Milan, invece, è ai dettagli lo scambio col Paris Saint-Germain, con Kurzawa diretto a Torino. Infine, il croato è ormai ad un passo dal trasferimento al Cagliari in prestito fino al 30 giugno 2021 con diritto di riscatto. I tre, dunque, sono ad un passo dall’addio alla Juventus. Chi li sostituirà? Paratici è già al lavoro.

Questo l’elenco completo dei convocati: Szczesny, de Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Coccolo, Buffon.

