Calciomercato Milan, addio Pioli: c’è un ritorno di fiamma

Nonostante gli ottimi risultati collezionati a gennaio, il futuro di Stefano Pioli resta sempre in bilico: torna di moda la vecchia idea per la panchina

Dopo l’esonero di Marco Giampaolo il Milan ha puntato tutto sul profilo di Stefano Pioli come allenatore per risollevare le sorti della compagine milanese. Il mese di gennaio è iniziato alla grande con vittorie e un pari in casa contro la Sampdoria. La situazione per quanto riguarda il futuro dell’allenatore emiliano resta sempre in bilico nonostante il biennale firmato nello scorso ottobre. In vista della prossima stagione Boban e Maldini potrebbero così provare l’assalto decisivo all’ex tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti.

Calciomercato Milan, Spalletti resta il favorito

L’allenatore di Certaldo è ancora sotto contratto con il club nerazzurro dopo l’esonero arrivato nella scorsa estate. L’arrivo di Conte ha dato i primi frutti, ma Spalletti ora vuole tornare in pista alla guida di una compagine altamente competitiva. Già prima della firma di Pioli avvenuta in autunno, il Milan avrebbe tentato l’offensiva per il tecnico toscano, che prima doveva liberarsi dai vincoli contrattuali con l’Inter.

La volontà della dirigenza rossonera sarebbe quello di riprovare a prendere l’ex Inter, voglioso di una nuova avventura alla guida di una big italiana. Attualmente Spalletti è lontano dalle vicende calcistiche per dedicarsi ai suoi hobby, come il lavoro nelle vigne toscane. Il Milan, infine, ci proverà con Pioli che resta sempre in bilico nonostante i buoni risultati collezionati alla guida dei rossoneri, soprattutto nell’ultimo periodo. Tutto dipenderà anche dalla qualificazione o meno in Europa con la risalita veloce in classifica.

S.I.