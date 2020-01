Calciomercato Juventus, colpo Mbappe | C’è la data

La Juventus è da sempre protagonista sul mercato anticipando colpi suggestivi: sarà duello entusiasmante con il Real Madrid

L’affare Kulusevski ha anticipato la prossima stagione della Juventus. In questa sessione invernale di mercato il club bianconero metterà a segno soltanto cessioni eccellenti per snellire la rosa di Maurizio Sarri. La stessa società torinese, inoltre, starebbe già pensando a possibili colpi decisivi ed entusiasmanti che riguardano i prossimi anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio folle col Napoli | Il piano anti-Inter di Paratici

Calciomercato Juventus, per Mbappe duello con il Real

Il futuro del campione portoghese, Cristiano Ronaldo, è sempre molto in bilico in vista delle prossime stagioni. La stessa Juventus non vorrebbe farsi trovare impreparata per il post e così, come svelato da El Confidencial, Kylian Mbappe potrebbe accendere il duello tra i bianconeri e Real Madrid sempre a partire da giugno 2022, quando scadrà il contratto del talentuoso giocatore francese. In questa stagione l’ex Monaco ha collezionato 21 gol conditi da 12 assist vincenti ai propri compagni in ventitré partite complessive con la maglia del PSG. L’obiettivo del classe 1998 è quello di continuare ad essere protagonista in campo europeo per ambire alla conquista del Pallone d’Oro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso | “Non so cosa accadrà in futuro”

Se non dovesse arrivare il rinnovo contrattuale di Mbappe, la sua valutazione calerebbe vistosamente con possibilità concrete di arrivare all’attaccante francese. Per il post CR7 la Juventus starebbe già al lavoro per regalare alla piazza un altro colpo suggestivo, ma attenzione sempre alla concorrenza fortissima del Real Madrid con l’attuale allenatore Zinedine Zidane, che ha sempre speso parole importanti per il suo connazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, scambio con il PSG per il laterale

Calciomercato Milan, Maldini ‘alla Mourinho’: si punta al prestito

S.I.