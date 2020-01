Calciomercato Milan, Olmo sfumato | Alternativa di lusso a zero

Sfumato Dani Olmo il Milan cerca un nuovo colpo per il reparto offensivo: l’occasione può arrivare dalla Germania e si chiama Mario Gotze.

Niente colpo Dani Olmo per il Milan. Il giovane talento croato si appresta a diventare un nuovo giocatore del Lipsia. Il club tedesco ha bruciato la concorrenza dei rossoneri e delle big spagnole, arrivando a formulare una super proposta alla Dinamo Zagabria, proprietaria del cartellino del classe 1998.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, c’è il via libera | Si sblocca l’affare

Calciomercato Milan, idea Gotze a costo zero

Una suggestione per la dirigenza rossonera potrebbe portare in quel di Dortmund e più precisamente a Mario Gotze. Sfumato Olmo, il Milan cerca rinforzi per il reparto offensivo e il tedesco, che a giugno sembra destinato a lasciare a zero il Borussia Dortmund, può rappresentare più di una suggestione.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Gotze ha già detto di voler lasciare i gialloneri in estate e non è intenzionato a rinnovare il proprio contratto. La permanenza in Bundesliga, visti i deludenti trascorsi con il Bayern Monaco, sembra essere esclusa. Probabilissimo dunque l’approdo all’estero. Il Milan ci pensa: la tecnica del giocatore non si discute e Gotze potrebbe tornare comodo come rinforzo per l’attacco, anche come seconda punta nel 4-4-2 o come uno dei tre giocatori alle spalle dell’attaccante nel 4-2-3-1 che Pioli ha recentemente sperimentato con l’Udinese. L’ostacolo maggiore potrebbe essere rappresentato dalla richiesta dell’ingaggio (che certamente sarebbe piuttosto elevata) e dalla concorrenza, visto che il classe 1992 è uno dei più ambiti parametri zero sul mercato.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, colpaccio Marotta | ‘Scippo’ al Milan

LEGGI ANCHE —> Milan, colpo di scena | “Ha chiesto di non essere convocato”

A.G.