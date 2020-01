Calciomercato Inter, addio Vecino | Le due suggestioni di Marotta

L’Inter è pronta a dire addio a Vecino che cambierà maglia prima della fine del mercato. Col suo trasferimento due i sostituti individuati.

L’Inter è pronta a dire addio a Vecino che cambierà maglia prima della fine del mercato. Col suo trasferimento due i sostituti individuati. Il centrocampista è infatti molto vicino a dire addio alla squadra nerazzurra con numerosi club interessati alla sua acquisizione, ed in particolar modo l’Everton di Carlo Ancelotti che sarebbe così disposto a puntare su di lui. Di conseguenza con il suo addio, la squadra allenata da Conte deve intervenire sul mercato affinché possa portare a casa un sostituto di livello e che possa dare lo stesso apporto del giocatore proveniente dall’Uruguay.

Calciomercato Inter, due nomi per il post Vecino

La squadra milanese avrebbe individuato due calciatori per prendere il suo posto. Naturalmente uno solo potrà essere acquistato dai meneghini. Il primo è Aranguiz. Si tratta di un calciatore cileno, centrocampista del Bayer Leverkusen, che potrebbe essere ritenuto il sostituto naturale di Vecino, in caso di una sua partenza. Un classe ’89 dalla grande esperienza e che ha dimostrato di poter competere in palcoscenici importanti. Sicuramente non un colpo in prospettiva, ma un calciatore che sarebbe utile nell’immediato. Un rinforzo per provare l’assalto allo scudetto e soprattutto rialzarsi dopo le tre partite senza successi.

Calciomercato Inter, il secondo nome sulla lista di Marotta

Se Aranguiz è una delle alternative, il grande amore di Conte e Marotta resta Arturo Vidal. Anche lui cileno come il collega, milita nel Barcellona e c’è un rapporto di odio-amore con i blaugrana tanto che per l’intero mese di dicembre è stato accostato al club nerazzurro senza che però si portasse mai a termine la trattativa. Ora, con l’addio imminente di Vecino, potrebbe tornare in auge il suo nome per andare a rinforzare la parte mediana del campo.

G.S.