Arriva dal consiglio della Lega Serie A una curiosa decisione che riguarda la chiusura della sessione invernale di calciomercato: sei squadre premiate

La sessione invernale di calciomercato sta giungendo al termine. Le squadre di Serie A e di tutta Europa continuano a lavorare per assicurarsi i rinforzi giusti con cui affrontare la seconda parte di campionato. La deadline del mercato è fissata per venerdì 31 gennaio alle ore 20, ma non per tutte le squadre sarà così.

Calciomercato Serie A, decisione presa: liste prolungate di un’ora

Il termine di chiusura della sessione di calciomercato invernale era stato stabilito per venerdì 31 alle ore 20. Ma non sarà univoco per tutte le squadre di Serie A. Infatti il consiglio di Lega ha deciso che la presentazione delle liste sarà prolungata di un’ora per sei squadre. Infatti Roma, Sassuolo, Brescia, Parma, Bologna e Cagliari, avranno la possibilità di avere un’ora extra rispetto alle altre, chiudendo le proprie liste alle ore 21. Il motivo di questa curiosa è decisione riguarda gli anticipi di campionato. Infatti sabato ci saranno in programma Bologna-Brescia alle 15, Cagliari-Parma alle 18 e Sassuolo-Roma alle 20.45 (in esclusiva su Dazn). Le squadre interessate in questi match avranno un’ora aggiuntiva da sfruttare a proprio vantaggio. Esultano quindi Gianluca Petrachi, Marcello Carli e gli altri direttori sportivi delle squadre interessate, per i quali anche una sola ora in più per lavorare potrebbe risultare preziosissima.

M.D.