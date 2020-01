Calciomercato Juventus, Higuain addio | I dettagli

Futuro da definire per Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino può lasciare la Juventus in estate, specialmente se Sarri dovesse andare via.

Un contratto in scadenza nel 2021, un’età ormai non più giovanissima e l’ipotesi di lasciare nuovamente la Juventus che sembra farsi davvero concreta. Gonzalo Higuain è legato ai bianconeri da un contratto valido sino al giugno 2021, ma la permanenza sino a quella data appare difficile. L’argentino, complici diversi fattori, potrebbe salutare definitivamente in estate.

Calciomercato Juventus, via in estate: Paratici ha deciso

Quali sono però questi fattori che potrebbero portare la Juventus a cedere Higuain? L’età, anzitutto. A dicembre l’argentino compirà 33 anni e i bianconeri, potrebbero decidere di ringiovanire il reparto offensivo, considerando anche i 35 anni di Cristiano Ronaldo. Altro fattore è la difficoltà nel possibile rinnovo. Appare complicato che il natio di Brest possa prolungare il proprio contratto con la società piemontese.

Altro punto da tenere in considerazione è il possibile addio di Maurizio Sarri, che sembra aver perso non poche certezze dopo la sconfitta contro il Napoli. La permanenza del tecnico toscano non appare scontata e, in caso di un suo addio, potrebbe essere probabile il saluto definitivo anche di Higuain, pupillo di Sarri, che l’allenatore ha saputo rilanciare in questa stagione.

Calciomercato Juventus, quale futuro per Higuain

Quale futuro però per Gonzalo Higuain? Fabio Paratici e la dirigenza bianconera vorrebbe cedere il giocatore argentino per cercare di monetizzare qualcosa e non perdere il giocatore a zero. Sembra però complessa, alla soglia dei 33 anni, una permanenza in Europa. Solo il Paris Saint-Germain di Leonardo, estimatore dell’attaccante, potrebbe farci un pensiero. Sia come sostituto di Cavani, sia soprattutto se Icardi non dovesse essere riscattato. Altrimenti le ipotesi più plausibili portano oltreoceano. Dalla suggestione ritorno al River Plate all’ipotesi Mls, lega in cui ha già militato già il fratello Federico.

A.G.