Calciomercato Inter, nuovo assalto a Skriniar | 95 milioni!

Dopo gli acquisti della sessione invernale di calciomercato l’Inter dovrebbe pensare alle possibili cessioni a giugno: assalto per Milan Skriniar

Non solo acquisti di prima fascia a gennaio, ma l’Inter dovrà pensare anche alle possibili cessioni. Tanti club d’Europa sarebbero sulle tracce dei nerazzurri, che sono diventati in breve tempo protagonisti in campo europeo. Uno di questi è, senza dubbio, il difensore slovacco Milan Skriniar, autore di numerose prove eccellenti anche sotto la gestione Conte. Nella difesa a quattro o a tre per lui non ci sono differenze: è uno dei giocatori più utilizzati dall’allenatore nerazzurra con 2357 minuti all’attivo con un solo assist vincente.

Calciomercato Inter, duello per Skriniar

Come svelato dal portale spagnolo eldesmarque il Manchester City sarebbe disposto a pagare 95 milioni di euro per il centrale dell’Inter. Il nome di Skriniar, inoltre, sarebbe anche sul taccuino del Real Madrid, ma Pep Guardiola si troverebbe in una posizione più avanzata. Già da tempo il centrale slovacco piace al manager catalano, pronto a comporre una coppia con Laporte di altissimo profilo. Tutti i discorsi saranno rinviati a giugno: l’obiettivo del club inglese è quello di provare a trionfare in Premier League dopo l’exploit del Liverpool.

In casa Real, infine, il suo nome è stato consegnato al presidente Florentino Perez come dallo stesso Zidane come alternativa a Kalidou Koulibaly o Diego Carlos. In estate l’Inter dovrà stare molto attenta: i top club europei busseranno continuamente alla porta del club nerazzurro per i migliori calciatori.

