Calciomercato Juventus, blitz improvviso | Addio imminente

Ultimi giorni frenetici di calciomercato con la Juventus che sarà protagonista con colpi eccellenti in uscita: rilancio improvviso

Dopo l’affare Kulusevski per giugno, la Juventus aveva svelato di non mettere a segno colpi in entrata per dedicarsi a cessioni eccellenti. Finora tanti giocatori potrebbero lasciare nelle ultime ore Torino con giorni davvero bollenti. Il centrocampista tedesco, Emre Can, ormai da tempo fuori dai piani di Sarri, sarebbe sul punto dell’addio: sulle sue tracce spunta nuovamente il club inglese.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, non solo Paqueta | Scambio a sorpresa con il Milan

Calciomercato Juventus, rilancio Tottenham per Emre Can

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, per l’ex Liverpool ci sarebbe il rilancio del Tottenham, guidato da José Mourinho, alla ricerca di un centrocampista dopo l’infortunio di Moussa Sissoko. Inoltre, il Borussia Dortmund è sempre molto forte per il giocatore tedesco, voglioso di riscatto dopo una stagione davvero deludente visto l’impiego col contagocce da parte di Sarri. Fuori dalla lista Champions, il bianconero non l’ha presa benissimo venendo così chiamato in causa soltanto qualche volta in Serie A. Gli “Spurs”, inoltre, avrebbero fatto un primo sondaggio per averlo in prestito: ora ci sarà un nuovo rilancio per chiudere in tempi brevi l’operazione per il centrocampo del manager portoghese.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, bomba Dybala | Vuole andarsene: un club in pole

Ora il suo futuro sarà lontano da Torino: anche il Manchester United monitorerà la situazione da lontano per fiutare l’affare. Le prossime ore saranno decisive con Emre Can che saluterà, quasi sicuramente, i bianconeri per tornare ad essere protagonista in un campionato europeo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, bomba Dybala | Vuole andarsene: un club in pole

Calciomercato Inter, l’attaccante partirà | Lo rivuole il Manchester United

S.I.