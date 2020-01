Juventus a caccia di rinforzi sulle corsie esterne. A giugno il club bianconero potrebbe mettere in piedi un affare di calciomercato con il Real Madrid

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus sarà molto attiva anche sul fronte terzini. In questa stagione hanno infatti deluso tutti quelli a disposizione di mister Sarri, dall’acquisto estivo Danilo ad Alex Sandro fino a De Sciglio il quale a breve dovrebbe trasferirsi al PSG in cambio di Kurzawa che di fatto aprirebbe ufficialmente la campagna di rafforzamento dei bianconeri sulle corsie esterne. Campagna destinata a proseguire a giugno con il possibile coinvolgimento di un top club come il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, affare col Real Madrid per la fascia destra

Per rafforzare le fasce, nello specifico quella di destra, la Juventus potrebbe bussare in casa delle ‘Merengues’ chiedendo il cartellino di uno dei talenti più promettenti che attualmente offre il panorama calcistico internazionale: ovvero Achraf Hakimi Mouh. Il 21enne è esploso ai massimi livelli al Borussia Dortmund, dove è giunto un anno e mezzo fa con la semplice formula del prestito che termina a giugno 2020, diventando tra i migliori interpreti del ruolo in circolazione.

Il classe ’98 nativo proprio di Madrid, in possesso anche di passaporto marocchino, è un laterale veloce e tecnico che quest’anno ha totalizzato 6 gol e 6 assist trovando piena consacrazione tanto da finire nel mirino di diversi top club. In particolare, scrivono in Germania, del Bayern Monaco anche se ai microfoni di ‘Spox’ il suo agente Camano (lo stesso di Borja Valero e che l’anno scorso svelò un retroscena sul Napoli) ha smentito contatti con la società bavarese, aggiungendo che “Achraf sta molto bene al Borussia e si diverte a giocare insieme ai grandi calciatori che ci sono in rosa”.

Calciomercato Juventus, Hakimi ‘jolly’ per il big bianconero: ecco il prezzo del terzino

Il Real sembra voler puntare su Hakimi a partire della prossima stagione, ma non è da escludere che il calciatore possa venir utilizzato per fare cassa aiutando la società presieduta da Florentino Perez ad aumentare il tesoretto necessario per l’acquisto di un top player, magari di un certo Paul Pogba che resta il ‘sogno’ di Zidane. La valutazione del terzino potrebbe essere di almeno 40 milioni di euro, una cifra congrua al potenziale del giovane madrileno che gli stessi ‘Blanços’ potrebbero in realtà offrire alla Juventus per ottenere un sostanzioso sconto sul cartellino di Miralem Pjanic, anche lui nei desideri del tecnico del Real.

