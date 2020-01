Calciomercato Juventus, rivelazione shock | Sarri ‘scaricato’ e erede clamoroso

Calciomercato Juventus, in bilico la posizione di Maurizio Sarri in panchina dopo il ko col Napoli: il nome del sostituto è clamoroso

La sconfitta con il Napoli è arrivata come un fulmine a ciel sereno, per la Juventus. Brutta prestazione da parte dei bianconeri, battuti per 2-1 da una squadra azzurra che pure sembrava in crisi nera. Molteplici le critiche piovute su Maurizio Sarri e sui giocatori, al termine del match. In particolare, hanno fatto discutere le dichiarazioni del tecnico dei campioni d’Italia, che ha ammesso un possibile calo di motivazioni e la comparsa di determinate problematiche tecniche e tattiche all’interno della sua squadra. L’amore non è ancora scoppiato definitivamente tra l’allenatore toscano e i suoi tifosi, anzi.

Calciomercato Juventus, ‘salta’ Sarri: la decisione dello spogliatoio

Ciò che è più grave, è che non sembra scattato il feeling tecnico tra Sarri e i suoi giocatori. Troppo intermittenti le prestazioni della Juventus 2019/2020, che ha alternato gare ottime, in cui i dettami dell’allenatore sembravano essere stati recepiti, a passi indietro anche bruschi. L’adattamento a un nuovo modo di giocare sembra ancora lungo e difficile, anzi, addirittura c’è chi ipotizza che buona parte dello spogliatoio non lo veda di buon occhio. Cristiano Ronaldo è stato molto critico con i compagni al termine della gara del San Paolo, ma probabilmente ce l’ha anche con il tecnico che non ha saputo dare, per ora, il salto di qualità. Il noto procuratore sportivo ed opinionista tv Enrico Fedele, intervenuto a ‘Canale 21’ commentando la vittoria del Napoli contro i bianconeri, ha dichiarato: “I calciatori della Juventus sono stanchi di Sarri, contro il Napoli hanno giocato demotivati. Vogliono il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, al momento sono primi in classifica solo perché tecnicamente nettamente superiori agli altri”. Uno scenario che avrebbe del clamoroso e che non potrebbe essere escluso in assoluto. Allegri non ha stretto accordi con altre squadre e potrebbe essere richiamato in qualsiasi momento dal presidente Andrea Agnelli. Sarri rischia, se nelle prossime settimane non riuscirà a riprendere la squadra.

