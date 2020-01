Calciomercato Juventus, bomba Dybala | Vuole andarsene: un club in pole

Paulo Dybala infiamma il calciomercato Juventus. In Spagna sicuri: incompatibilità con Sarri, addio in estate. Sfida a tre.

Paulo Dybala è ancora a caccia del primo gol in campionato nel 2020. Quattro partite a secco per la ‘Joya’, che è stato comunque decisivo nei successi della Juventus contro Cagliari, Roma e Parma con quattro assist vincenti. Considerando anche le varie coppe, il bottino dell’attaccante argentino finora è di 11 reti e 10 assist in 27 presenze. Numeri importanti ma che non soddisfano del tutto l’ex Palermo. Dybala non è un titolarissimo e spesso è costretto a cambiare ruolo in base al modulo e viene sostituito da Sarri: prima o seconda punta, ala destra e persino trequartista. Una situazione non troppo gradita al numero 10 bianconero, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Juventus, dalla Spagna: Dybala ha chiesto la cessione

Di recente lo stesso Dybala ha confessato che la Juventus aveva pensato di cederlo in estate, mandando un chiaro segnale al club sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. La trattativa per il prolungamento è in fase di stallo a causa dei problemi legati ai diritti di immagine e anche il rapporto con Maurizio Sarri non sembra propriamente idilliaco. In Spagna affermano che la ‘Joya’ vorrebbe avere lo stesso trattamento da top player di Ronaldo e anche per questo – stando a quanto si legge sul portale ‘todo fichajes’ – avrebbe chiesto di essere ceduto al termine di questa stagione.

Calciomercato, addio Juve: corsa a tre per Dybala

Qualora dovesse davvero maturare l’addio di Dybala, per la sopra citata fonte, in pole ci sarebbero i francesi del Paris Saint-Germain, con Leonardo già la scorsa estate lo avevano corteggiato a lungo prima di virare su Icardi. Attenzione però anche al Real Madrid che dovrebbe rivoluzionare il suo reparto offensivo e che tiene sempre d’occhio l’argentino. Più staccato il Manchester United: qualora dovesse optare per la Premier League, infatti, il bomber bianconero preferirebbe un club che giocherà la Champions. La Juve spera si possa scatenare un’asta che porti un’offerta da 150 milioni di euro.

