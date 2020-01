Calciomercato Inter, segnale Vecino: adesso può rimanere

Per tutto il calciomercato l’Inter ha provato a cederlo, ma le ultime notizie su Vecino portano ad una sua permanenza.

Il calciomercato dell’Inter ha già portato diversi importanti innesti, su tutti quello di Eriksen. Le mosse in entrata potrebbero non essere finite, con i nerazzurri ancora alla ricerca di una riserva di Lukaku. Il calciomercato, però, deve essere sviluppato anche in uscita: lo sa bene Matias Vecino, offerto a più riprese a diversi club.

Calciomercato Inter, i motivi della permanenza di Vecino

Le intenzioni del club del gruppo Suning erano quelle di fare cassa. Nonostante l’uscita dal regime di settlement agreement, infatti, l’Inter ha comunque la necessità di rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario imposto dalla Uefa. Per questo, con gli arrivi di Sensi e Barella in estate più quello imminente di Eriksen, gli spazi a centrocampo sembrano essere sempre meno. Ecco il perché di tante e insistenti voci sull’uscita di Matias Vecino in direzione Premier League. Per lui si sono fatti avanti l’Everton prima e il West Ham poi, ma la richiesta dell’Inter (20 milioni di euro circa) non è mai stata soddisfatta. L’ultima proposta da parte della squadra di Ancelotti è stata di 14 milioni, troppo poco per convincere il duo Ausilio-Marotta.

Come riportato da Sky Sport, viste le difficoltà a cedere l’ex Fiorentina, lo scenario sembra essere cambiato: il destino di Vecino, almeno fino a fine stagione, potrebbe essere ancora all’Inter. Sembra infatti che l’uruguaiano potrebbe essere convocato per la sfida di Coppa Italia proprio contro la Fiorentina, allontanando definitivamente le voci di calciomercato. Il ragionamento alla base è stato dettato, probabilmente, dalle caratteristiche uniche di Vecino nella rosa dell’Inter, oltre alla poca affidabilità fisica dimostrata fino ad ora da Barella e Sensi.

G.N.