Calciomercato Inter, l’attaccante partirà | Lo rivuole il Manchester United

Dopo sei mesi vissuti con la maglia dell’Inter, arriva l’annuncio sulla partenza dell’attaccante prevista per giugno. Tornerà al Manchester United

Potrebbe durare solo una stagione l’avventura di Alexis Sanchez all’Inter. Il calciatore è arrivato in Serie A con la formula del prestito e fin qui non è riuscito a incidere. Solo sette presenze in stagione e una rete nei primi sei mesi in maglia nerazzurra. Numeri che nascono dall’agguerrita concorrenza con gli insostituibili Lukaku e Lautaro e soprattutto causati dal lungo infortunio che ha fermato il cileno da ottobre fino a gennaio, per ben 84 giorni. Nella fase calde dalla stagione, Sanchez cercherà di riscattarsi e dare il suo apporto al tecnico Antonio Conte, visto che ci sono ancora tre competizioni da giocare. In estate, però, potrebbe terminare la sua avventura a Milano per tornare in Premier League, al Manchester United.

Inter, Sanchez saluta a giugno. Solskjaer: “Torna da noi”

Comunque vada nel finale di questa stagione, il destino di Alexis Sanchez sembra ormai segnato. Terminato il prestito con l’Inter, l’attaccante cileno dovrebbe salutare l’Italia e rientrare a Manchester per cercare il riscatto in Inghilterra. Una conferma importante arriva anche dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer, che nel corso della conferenza stampa non ha lasciato alcun dubbio. “Sanchez? La prossima estate tornerà da noi al Manchester United. Qui avrà la possibilità di dimostrare che si sono sbagliati tutti sul suo conto”, ha dichiarato l’allenatore. Nonostante le sole cinque reti in due anni con i Red Devils, dunque, la società a soprattutto lo staff tecnico hanno deciso di puntare ancora su di lui per il futuro.

M.P.