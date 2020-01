Colpo di scena improvviso che spiazza Paratici e la dirigenza della Juventus: salta un affare che sembrava ormai fatto

Il calciomercato della Juventus, fin qui, ha riguardato più le uscite che le entrate. In questa sessione invernale, il CFO Paratici è partito a mille con l’acquisto di Dejan Kulusevski per la prossima stagione. Al momento, tuttavia, non ci sono stati altri innesti. Il dirigente bianconero, infatti, si è poi concentrato principalmente sulle cessioni degli esuberi. Hanno già salutato Mandzukic e Perin, che erano da tempo ai margini della rosa di Sarri, e nelle prossime ore anche altri esuberi potrebbero fare le valigie. C’è però da registrare un colpo di scena improvviso che rischia di far saltare un affare ormai avviato verso la chiusura.

Calciomercato Juventus, salta l’affare Pjaca-Cagliari: i dettagli

Marko Pjaca non sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Nonostante l’affare fosse quasi vicino alla chiusura definitiva, infatti, i sardi nelle ultime ore hanno accelerato per un colpo dall’Eredivise. La Juventus, impegnata da tempo sulla cessione dell’attaccante croato, dovrà quindi trovare altri acquirenti in questi ultimi giorni di calciomercato invernale: clicca qui per ulteriori dettagli. I sardi, riporta ‘Sky Sport’, sarebbero infatti sempre più vicini a Gaston Pereiro: l’affare con il PSV sarebbe in chiusura e la società sarda si starebbe incontrando con il suo agente a Milano per definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

Calciomercato Juventus, Kurzawa-De Sciglio: le ultime

Nelle ultimissime ore di mercato, però, Paratici proverà a mettere a segno almeno una operazione in entrata. C’è stato un netto rallentamento per quanto riguarda lo scambio con il Psg tra Kurzawa e De Sciglio. Intoppi burocratici che potrebbero far saltare il tutto, le parti sono al lavoro per trovare una quadra.

