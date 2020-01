Calciomercato Juventus, addio o permanenza: decisione presa

Nella finestra invernale della campagna trasferimenti Bernardeschi è stato spesso indicato come possibile partente. Il suo futuro sarebbe stato ormai deciso dalla Juventus.

Il mercato di gennaio in casa Juventus è utile anche per riflettere, soprattutto in ottica futura, sia entrata che in uscita. Proprio nell’elenco dei possibili partenti è stato per tutto il mese di gennaio Federico Bernardeschi, mai così vicino al divorzio dalla compagine torinese dopo una prima metà di stagione davvero sottotono. Nonostante il grande spazio e la continua fiducia riservatagli da Sarri, soprattutto all’inizio, l’ex Fiorentina stenta ad ingranare come confermato anche dai numeri impietosi che recitano: 15 presenze con 0 gol e altrettanti assist in Serie A. Uno score che lo ha anche fatto finire indietro nelle gerarchie tanto da collezionare appena 18 minuti nelle ultime cinque partite di campionato. Per le altre news di mercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, decisione presa su Bernardeschi: Sarri ci riprova

In questa finestra invernale di calciomercato si è a lungo parlato di un possibile scambio con Rakitic del Barcellona, ma anche con Paqueta del Milan salvo poi dissolversi in banali suggestioni. Il futuro immediato di Bernardeschi sembra infatti segnato come sottolineato da ‘Goal.com’ che evidenzia come la Juventus abbia deciso di i puntare su di lui nel ruolo di mezzala.

È proprio in quella zona di campo che Maurizio Sarri lo vuole impiegare da qui alla fine del campionato dopo un esperimento molto fallimentare da trequartista. Una nuova chance, probabilmente l’ultima, per l’ex numero 10 della Fiorentina che dovrà lottare a centrocampo per provare a strappare una riconferma per il futuro. Le prime risposte sono state positive: Bernardeschi avrà tutto un girone per provare a convincere.

