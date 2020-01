Calciomercato Juventus, colpo Rakitic | C’è la svolta

La Juventus lavora per portare a Torino Ivan Rakitic, esperto centrocampista che potrebbe arrivare già nel mercato invernale. Ecco perché.

La Juventus lavora per portare a Torino Ivan Rakitic, esperto centrocampista che potrebbe arrivare già nel mercato invernale. Ecco perché. Ci sono infatti importanti novità che aprono ad un trasferimento importante e che sarebbe soprattutto un ennesimo rinforzo per la squadra allenata da mister Sarri che punta sempre a migliorarsi con un ulteriore salto qualitativo in mezzo al campo, dove già può vantare calciatori del calibro di Miralem Pjanic e non solo. Ecco quindi come mai potrebbe sbloccarsi già nelle prossime ore la trattativa per portare il croato in Italia.

Calciomercato Juventus, Rakitic colpo fattibile

Il calciatore potrebbe quindi diventare un nuovo calciatore della squadra torinese anche e soprattutto in virtù di un mercato che è pronto a regalare importanti sorprese nelle prossime ore. In particolar modo perché il giocatore è in rotta con la società ed i rapporti non sono più come quelli di quasi un anno fa. Queste motivazioni spingono affinché lasci Barcellona e la Spagna, con in passato l’Inter di Conte che è stata vicina all’acquisizione del suo cartellino, senza però mai riuscire realmente a portarlo a Milano. D’altro canto i nerazzurri guardano sempre in Catalogna, con gli occhi puntati su Vidal, altro calciatore seguito da tempo.

Calciomercato Juventus, il dato che dà speranza

Secondo quanto riportato da fichajes.net, il Barcellona avrebbe aperto ad una cessione già nella finestra invernale del mercato aprendo così nuovi scenari e dando speranza ai numerosi tifosi che vorrebbero vedere il croato con la maglia della Vecchia Signora. Si tratta quindi di una operazione che potrebbe animarsi, sicuramente da concludere in tempi brevi, se non brevissimi, per mettere a disposizione della società un giocatore di livello assoluto, che può permettere al campionato italiano di compiere un ulteriore salto di qualità.

G.S.