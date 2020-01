Calciomercato Juventus, c’è l’ufficialità | Colpo di Paratici alle porte

Arriva l’ufficialità che apre le porte al nuovo colpo della Juventus, con Paratici pronto a portare a Torino il forte centrocampista. Ecco di chi stiamo parlando.

Arriva l’ufficialità che apre le porte al nuovo colpo della Juventus, con i bianconeri pronti a portare a Torino il forte centrocampista. Ecco di chi stiamo parlando. La squadra allenata da Sarri starebbe infatti pensando di portare a casa un calciatore di qualità per andare a rinforzare la zona mediana del campo. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano che proprio in Serie A si è consacrato prima del trasferimento all’estero, dove, almeno fino a questo momento, non ha trovato grande fortuna. Ora il suo ritorno in Italia potrebbe concretizzarsi nel mercato di gennaio, o al massimo giugno, grazie all’ultima ufficialità.

Calciomercato Juventus, Paratici studia il colpo

I bianconeri hanno pronto il colpo in canna con il forte centrocampista pronto ad approdare a Torino dopo lunghe trattative e soprattutto in seguito ad un rapporto con l’attuale club che lo porta sempre di più a propendere per un trasferimento che lo riporterebbe di conseguenza in Italia. Per lui la chance per il rilancio dopo almeno due stagioni sottotono in cui non è mai riuscito a rendere al meglio, con prestazioni spesso e volentieri altalenanti. Paratici quindi lavora affinché possa regalarlo a mister Sarri come nuovo rinforzo per la parte centrale del campo.

Calciomercato Juventus, trattativa pronta ad aprirsi

L’arrivo di Bruno Fernardes al Manchester United apre le porte all’arrivo in Italia di Paul Pogba. Il forte centrocampista francese infatti è ormai in rotta con il club inglese ed il suo addio sembra la conseguenza naturale con il club italiano pronto ad approfittarne siccome il giocatore sarebbe a dir poco disponibile ad un ritorno nel campionato dove si è consacrato. Naturalmente a muovere i fili della trattativa ci sarà il solito Mino Raiola, a cui toccherà il compito di fare e disfare l’operazione e magari ‘aiutare’ la Juventus a portare a termine una trattativa di assoluta importanza per alzare il livello qualitativo del club.

