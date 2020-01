Calciomercato Juventus, clausola ‘amica’ | Solo 75 milioni!

Dalla Germania arriva la notizia secondo la quale sarebbe spuntata una clausola nel contratto del calciatore norvegese: la Juventus resta vigile

Nella sessione invernale di calciomercato che sta per concludersi, il Borussia Dortmund è riuscito ad assicurarsi uno dei migliori prospetti in circolazione, ovvero Erling Haaland. L’attaccante norvegese classe 2000, è stato acquistato dai gialloneri pagando la clausola di 20 milioni al Salisburgo, superando la concorrenza di molte big europee, tra cui la Juventus. Dalla Germania però, arriva la notizia di una clausola che libererebbe il giocatore, i bianconeri osservano.

Calciomercato Juventus, spunta la clausola per Haaland: bianconeri alla finestra

Uno dei giocatori più promettenti tra i millennials è Erling Haaland, attaccante norvegese classe 2000. All’inizio della sessione invernale di calciomercato, il calciatore è stato acquistato dal Borussia Dortmund, che pagando la clausola rescissoria di 20 milioni al Salisburgo, è riuscito a superare la concorrenza serrata di molte big europee. In 58 minuti in campo è riuscito a segnare 5 gol in Bundesliga, attirando i riflettori di tutto il mondo calcistico. Tra le tante squadre interessate al gigante olandese c’era anche la Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione giornaliera della ‘Bild‘, sarebbe spuntata una clausola nel contratto del giocatore ex Salisburgo con il Dortmund. Come riferisce il quotidiano tedesco, la clausola rescissoria ammonterebbe a 75 milioni di euro e sarebbe valida a partire dalla fine della stagione 2020/2021. Un prezzo fissato a più del triplo dell’investimento dei gialloneri. La Juventus potrebbe iniziare già a pensare alle mosse per arrivare al baby fenomeno cercato già in questa sessione invernale. Per assicurarselo però, dovranno sicuramente battere la concorrenza dei tanti top club europei che torneranno a farsi sotto.

M.D.