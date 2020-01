Calciomercato, addio Serie A | Deciso il futuro di Giroud!

C’è la svolta per quanto riguarda Giroud che non sbarcherà in Italia, ma ha trovato l’accordo con il club estero.

C’è la svolta per quanto riguarda Giroud che non sbarcherà in Italia, ma ha trovato l’accordo con il club estero. Il mercato potrebbe regalare quindi sorprese inaspettate, con l’attaccante pronto a lasciare il proprio club di appartenenza ed a cambiare nazione, con la possibilità di approdare in Serie A fino a qualche ora fa. L’ultima voce ha però portato anche l’interesse del forte club inglese, che avrebbe pensato a lui per rinforzare il reparto avanzato.

Calciomercato Serie A, Giroud colpo pronto a saltare

L’interesse nelle ultime ore della squadra inglese ha cambiato totalmente le carte in tavola con il calciatore che sarebbe maggiormente convinto dell’ipotesi in Premier League piuttosto di un trasferimento in Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore infatti prima sarebbe stato molto vicino alla Lazio, ma la frenata nelle ultime ore lo avrebbe spinto a propendere per l’ipotesi inglese, tra le più accreditate. Ecco quindi cosa potrebbe ancora accadere con il futuro naturalmente in forte bilico.

Calciomercato Serie A, ecco dove andrà

Il calciatore dovrebbe sbarcare al Tottenham, siccome Giroud è entrato in ottica Lazio e Inter, ma non avrebbe trovato l’accordo con i due club, divenendo di conseguenza un obiettivo appetibile per gli Spurs. Quest’ultimi sarebbero quindi in vantaggio e potrebbero portare a casa il calciatore che vedrebbe di buon occhio la destinazione, con Mourinho pronto ad accoglierlo ed a dargli chance di rivalsa in attacco dove la squadra inglese deve al momento rinunciare a Kane infortunato. Quindi un rinforzo serve e questo potrebbe vedere proprio il francese accasarsi col club che lo scorso anno ha perso la finale di Champions League contro il Liverpool.

G.S.