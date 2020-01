Inter, la decisione del giudice sportivo su Lautaro Martinez

Il giudice sportivo ha squalificato il giocatore dopo la ventunesima giornata di Serie A. L’Inter esce con le ossa rotta dalla sfida con il Cagliari

Sono state comunicate le decisioni del giudice sportivo in merito alla seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il turno di questo weekend ha regalato sorprese importanti come il pareggio casalingo dell’Inter contro il Cagliari e la sconfitta a Napoli da parte della Juventus. I nerazzurri escono con le ossa rotta dalla sfida del ‘Meazza’: per la reazione finale di Lautaro Martinez, che ha rimediato un rosso diretto per proteste.

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: stangata per Lautaro Martinez

Il giudice sportivo dopo la ventunesima giornata di Serie A ha deciso di imporre due giornate di squalifica nei confronti di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter espulso dopo le proteste verso l’arbitro Manganiello. Un’assenza che peserà moltissimo per i nerazzurri, che dovranno fare a meno del loro bomber argentino sia nella trasferta di Udine che nel derby contro il Milan in programma tra due giornate. Anche per questo i nerazzurri sono a lavoro per prendere un nuovo attaccante. Giroud e Llorente sembrerebbero essere i nomi più caldi al momento. Pochi giorni alla chiusura del mercato invernale ed una stangata al bomber argentino che accelera le operazioni nerazzurre.

