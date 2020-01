Calciomercato Inter, lo storico rivale fa infuriare Conte

Calciomercato Inter, Conte dopo l’arrivo di Eriksen attende ancora un ultimo rinforzo in attacco: la strada si complica per l’intervento di un rivale

L’Inter tira un sospiro di sollievo: il campionato è ancora aperto, la Juventus non è scappata via. Nerazzurri che vedono i bianconeri ancora a portata (tre punti di margine) per quanto riguarda la lotta scudetto, ma il recente rendimento in campionato – tre pareggi di fila – chiarisce, se ce ne fosse stato bisogno, che serve cambiare marcia. Conte aveva chiesto a gran voce rinforzi sul mercato ed è stato accontentato: Young, Moses e adesso Eriksen saranno sicuramente più che utili per rilanciare la sfida ai campioni d’Italia.

Calciomercato Inter, ostacolo per Giroud: Conte furioso

Tuttavia, ancora non basta per far sì che la compagine nerazzurra sia realmente competitiva per il titolo fino alla fine. Manca ancora qualcosa, per la precisione un innesto in attacco, dove occorre un vice Lukaku. Inter che continua a inseguire sia Fernando Llorente che Olivier Giroud. Lo spagnolo del Napoli sarebbe una pista economicamente molto più vantaggiosa, per quanto riguarda il francese del Chelsea c’è da tempo l’accordo sulla parola col giocatore. Ma nelle ultime ore di mercato può esserci un clamoroso ribaltone. Il Psg, infatti, è a sua volta alla ricerca di un innesto in attacco. L’addio di Cavani si fa sempre più probabile e occorrerà, per i francesi, colmare il vuoto lasciato dalla partenza del ‘Matador’. Così, Leonardo starebbe preparando un rilancio proprio per Giroud, scompaginando così i piani dell’Inter. Un vero e proprio ‘sgarro’ da parte di uno storico rivale e una notizia certo non positiva per Conte, che come detto ha assolutamente bisogno di un bomber di scorta per la seconda parte della stagione.

