Calciomercato Inter, Conte beffato | Vendetta per il bomber

L’Inter dopo il grande colpo di mercato Eriksen, non si accontenta: pronto un altro super acquisto per accontentare Conte.

Senza dubbio la regina di questa sessione invernale di calciomercato è l’Inter. L’acquisto di Christian Eriksen dal Tottenham per 20 milioni, è indubbiamente il miglior colpo di questa finestra di mercato. Ma i nerazzurri non vogliono fermarsi qui. Per la prossima estate si sta già lavorando all’acquisto di un altro grande giocatore. Il direttore sportivo Beppe Marotta avrebbe già avviato i contatti per l’acquisto a parametro zero di un big della Serie A. C’è da battere, però, la concorrenza del Chelsea che si è inserito con prepotenza nella trattativa e sembra essere in vantaggio.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, blitz improvviso | Addio imminente

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, rinforzo sulla fascia | Colpo in casa Real!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, beffa Paratici | Salta l’affare

Calciomercato Inter, Mertens in nerazzurro a giugno

L’Inter vuole confermarsi la regina del mercato anche il prossimo anno. Il grande lavoro di Beppe Marotta, che in due anni è riuscito a portare in nerazzurro tanti talenti, da Lautaro Martinez ad Eriksen passando per Lukaku, hanno permesso alla squadra interista di lottare per lo scudetto. Ora però, l’amministratore delegato dell’Inter è pronto a mettere assegno un nuovo colpo per prossima stagione. Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, i nerazzurri starebbero facendo sul serio per portare a Milano Dries Mertens a parametro zero. Al giocatore belga sarebbe stato offerto un contratto di due anni da 4.5 milioni di euro a stagione. L’attaccante è in scadenza con il Napoli ed al momento non sembrerebbe essere l’intenzione di rinnovo. Per Antonio Conte arriverebbe l’ennesimo grande acquisto in rosa, per lo più a parametro zero. L’incessante lavoro di Marotta continua ed è pronto a stupire ancora i tifosi dell’Inter.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Insidia Chelsea: i ‘Blues’ provano a strappare Mertens da subito

Come riporta Gianluca Di Marzio, però, la trattativa per il belga potrebbe complicarsi in queste ore. C’è la concorrenza del Chelsea da battere: i ‘Blues’ sembrerebbero disposti a strappare l’attaccante del Napoli già in questa sessione di mercato, provando così a superare ogni offerta. Sarebbe una vera e propria beffa per Conte, il tecnico italiano non si è lasciato bene con il Chelsea che ora si vuole vendicare. Il futuro di Mertens è ancora incerto e le novità importanti potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, rivelazione shock | Sarri ‘scaricato’ e erede clamoroso

M.D.