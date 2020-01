Calciomercato Inter, ultimo colpo low cost | Nomi clamorosi!

Il calciomercato dell’Inter potrebbe non fermarsi. Antonio Conte infatti, tecnico dei nerazzurri, con Beppe Marotta, amministratore delegato, sarebbero a caccia di un attaccante low cost. I nomi sono clamorosi

L’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta è stata senza dubbio la regina di questo calciomercato invernale di Serie A. I nerazzurri infatti, oltre a piazzare i colpi Ashley Young e Victor Moses, sono riusciti a portare in Italia Christian Eriksen, stella del calcio mondiale precedentemente in scadenza di contratto al Tottenham di Josè Mourinho. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Ma le operazioni in entrata potrebbero non essere concluse. In casa Inter infatti si starebbe lavorando ad un colpo in attacco, un bomber low-cost per dare un’altra certezza nel reparto avanzato ad Antonio Conte. Sembra essere sfumato il nome di Giroud, mentre, secondo ‘Sky Sport’, prende quota l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Goran Pandev, ma non solo.

Calciomercato Inter, da Pazzini a Zaza: i nomi per il colpo low cost

Oltre al profilo di Goran Pandev, ci sono altri nomi interessanti per il calciomercato dell’Inter, a caccia di un attaccante di esperienza ed affidabilità a basso costo. Alla mente balza subito Giampaolo Pazzini, ex nerazzurro, che non sta trovando tantissimo spazio nel Verona, nonostante le ottime prestazioni nelle recenti uscite. Attenzione anche a Cerri, corpulento centravanti del Cagliari di Maran e precedentemente di proprietà della Juventus.

Occhio anche a Simone Zaza, in uscita dal Torino. L’ex giocatore di Sassuolo ed Ascoli ha sempre avuto un gran feeling con Antonio Conte, tecnico che l’ha convocato anche all’Europeo del 2016.

