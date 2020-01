Calciomercato Milan, c’è l’accordo | Ecco il sostituto di Suso

Il Milan ha ormai chiuso l’accordo con il calciatore che dovrà prendere il posto di Suso sulla trequarti, prendendo di conseguenza un’eredità pesante.

Il Milan ha ormai chiuso l’accordo con il calciatore che dovrà prendere il posto di Suso sulla trequarti, prendendo di conseguenza un’eredità pesante. Lo spagnolo infatti è sbarcato in Spagna, alla corte del Siviglia che lo ha accolto per un pronto rilancio dopo una prima parte di stagione negativa. Il Diavolo quindi ragiona a quello che possa essere un sostituto di livello e l’ultimo nome è quello che maggiormente convinto la dirigenza. Ecco di conseguenza di chi stiamo parlando.

Calciomercato Milan, l’addio di Suso ed il sostituto

Che Suso lasciasse il Milan era ormai una conseguenza naturale di una parabola discendente del calciatore spagnolo, ma che andasse via già a gennaio era un opzione meno optata. Anzi, arrivati a questo punto si prospettava addirittura una permanenza a Milano, ma gli ultimi avvenimenti hanno portato all’addio. Ora c’è il sostituto, un giovane di talento che è pronto a firmare per il Diavolo, andando di conseguenza a prendere il posto in mezzo al campo del suo predecessore e provando a far meglio.

Calciomercato Milan, il colpo per il centrocampo

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il Milan ha trovato l’accordo per portare in rossonero il talentuoso e classe ’99, Alexis Saelemaekers. Si tratta di un giovane esterno di proprietà dell’Anderlecht che è pronto a cambiare squadra e soprattutto ad approdare in Italia dove lo accoglie Pioli, pronto a puntare su di lui per rinforzare la propria rosa. Un giocatore che raccoglie un’eredità pesante, ma che ha la possibilità di fare un grande salto di qualità. Insomma, una chance da non fallire per lui ed un investimento importante per il Diavolo.

