Lo scambio Paqueta-Bernardeschi tra Juventus e Milan sembra essere saltato definitivamente. Ecco svelati i motivi dietro il mancato accordo.

Rush finale di mercato per il Milan che dopo tante entrate sta piazzando anche le ultime uscite importanti. Su tutti Piatek che è stato ufficializzato nel pomeriggio di oggi dall’Hertha Berlino prima del comunicato dello stesso club rossonero: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Krzysztof Piątek alla società tedesca Hertha BSC. Il Club desidera ringraziare il calciatore per la professionalità sempre dimostrata nell’indossare la maglia del Milan e gli augura le migliori soddisfazioni sportive e personali”. Finisce così dopo appena un anno l’avventura al Milan del centravanti polacco arrivato nel gennaio 2019 con ben altre ambizioni. Insieme a lui a Milano giunse anche il giovane Lucas Paqueta che proprio come Piatek ha subito una clamorosa involuzione nel corso di questa stagione. Per le altre news di mercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Milan, nessuno scambio per Paqueta: ‘colpa’ di Bernardeschi

Secondo quanto riferisce ‘SportMediaset’, il futuro di Lucas Paqueta dovrebbe essere ancora al Milan- Dovrebbe infatti essere definitivamente saltato lo scambio tra il brasiliano e Federico Bernardeschi con la Juventus per via dell’ingaggio troppo alto del giocatore bianconero (4,5 milioni di euro netti a stagione). Lo stipendio dell’esterno juventino ha quindi bloccato il tutto facendo tramontare qualunque ipotesi che viaggiasse in questa direzione.

Eppure il destino di Paqueta potrebbe subire un cambiamento inaspettato. Joe Barone, braccio destro del patron della Fiorentina Commisso, non ha chiuso le porte al centrocampista verdeoro nel pomeriggio di oggi allo Sheraton: “Vediamo, è un giocatore del Milan…”.

G.B.