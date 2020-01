Calciomercato Milan, offerta respinta | Salta tutto

Rischia di saltare la trattativa in entrata per il Milan. Le società si incontreranno nuovamente oggi per provare a trovare un accordo che ancora non c’è

Sul campo è un Milan in netta ripresa, sul mercato si cerca di costruire il futuro provando a chiudere le trattative per giovani importanti. Il club rossonero è in un buon momento, l’arrivo di Ibrahimovic ha dato il giusto scossone alla squadra che ha vissuto un ottimo mese di gennaio. Un solo pareggio e tre vittorie in campionato, più il successo in Coppa Italia contro il Torino che ha regalato la semifinale contro la Juventus. La società sa di poter contare una base giovane e solida, ma vuole continuare il lavoro iniziato in estate provando ad acquistare nuovi talenti in giro per l’Europa. Il nome più cercato in questi giorni è quello di Florentino Luis di proprietà del Benfica, talento portoghese classe 1999.

Calciomercato Milan, no del Benfica per Florentino Luis: le ultime

Ci sono novità che non fanno però piacere ai rossoneri. Secondo quanto riportato dalla giornalista portoghese Claudia Garcia, infatti, il Benfica avrebbe rifiutato la prima proposta dei rossoneri per il prestito di Florentino Luis per 18 mesi. Oggi sarà una giornata importante perché ci saranno nuovi contatti tra le parti e si andrà alla ricerca di un accordo. Nelle prossime ore si capirà se la trattativa può riaprirsi con un rilancio del Milan, oppure potrebbe chiudersi definitivamente. L’obiettivo dei rossoneri è quello di provare a portare a Milano subito il giovane talento portoghese.

M.P.