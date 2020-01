Calciomercato Juventus, Paratici beffato | Arriva il Barcellona!

Dall’Inghilterra arriva la notizia secondo cui il Barcellona si sarebbe intromesso nei piani della Juventus: i catalani soffiano l’obbiettivo a Paratici

Sono tanti i big nel mondo del calcio che vedranno il contratto con il proprio club scadere a giugno. Tutti i top club europei si danno battaglia per assicurarsi i fenomeni in scadenza. L’Inter ha già piazzato il colpo in anticipo assicurandosi Christian Eriksen dal Tottenham. La Juventus vorrebbe fare lo stesso con Willian, calciatore del Chelsea con il contratto in scadenza a giugno con i ‘blues‘. Ma tra i bianconeri ed il giocatore brasiliano spunta un terzo incomodo, il Barcellona.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Higuain addio | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, nome a sorpresa | Corsa a tre

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, nuovo assalto a Skriniar | 95 milioni

Calciomercato Juventus, il Barcellona soffia l’obbiettivo a Paratici: offerta blaugrana per Willian

La sessione invernale di calciomercato sta per chiudersi, poco meno di 48 ore alla deadline. Le società però, iniziano già a lavorare per i colpi estivi che serviranno ad affrontare la prossima stagione. Sono tanti i calciatori che a giugno vedranno scadere il proprio contratto e potranno liberarsi a parametro zero. La Juventus aveva messo gli occhi sul giocatore del Chelsea, Willian, che la prossima estate vedrà scadere il proprio contratto. Mentre i bianconeri monitorano la situazione, arriva l’intromissione del Barcellona. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese ”Mirror”, il club catalano sarebbe pronto ad un all-in per assicurarsi sin da subito le prestazioni del calciatore brasiliano. L’offerta dei blaugrana ammonterebbe a 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro. L’allenatore Frank Lampard vorrebbe a tutti i costi trattenere il giocatore, poiché lo ritiene ancora fondamentale. La società però, starebbe pensando di accettare l’offerta pervenuta dalla Spagna poiché troppo vantaggiosa per essere rifiutata, rischiando di perdere il giocatore a zero. Un obbiettivo per giugno che Paratici vede sfumare anzitempo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo Rakitic | C’è la svolta

Calciomercato, ‘giallo’ Willian: Messi non lo vuole

Come detto, il Barcellona starebbe premendo per l’acquisto immediato di Willian dal Chelsea. Ma secondo quanto riporta ‘Don Balon‘, ci sarebbe un altro ostacolo da superare, Leo Messi. Il fenomeno argentino infatti sarebbe contrario all’acquisto del brasiliano, poiché secondo lui i tempi migliori del giocatore sarebbero passati e non vuole che il Barcellona sia un posto per giocatori in calo. Tuttavia preferirebbe l’arrivo di Pedro, sempre dai blues. Il giocatore spagnolo conosce già la piazza ed è rimasto nel cuore della tifoseria, inoltre il prezzo sarebbe minore. L’importanza di Messi all’interno del club catalano è ben nota e sicuramente la società non vorrà contraddirlo per non causare malumori.

Potrebbe interessarti anche >>> Milan, ecco il top player | È un ex Inter

M.D.