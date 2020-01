Calciomercato Milan, ecco il top player | È un ex Inter

Due colpi in uscita davvero eccellenti: con gli addii di Suso e Piatek il Milan potrebbe mettere a segno a giugno un acquisto davvero entusiasmante

Il Milan è una delle protagoniste della sessione invernale di calciomercato. Dopo il ritorno di Ibra la società rossonera ha lasciato partire Suso e Piatek, i titolarissimi della prima parte di stagione. Ora con queste cessioni eccellenti la dirigenza potrebbe provare a chiudere per un colpo davvero entusiasmante in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, Coutinho il sogno…in cerca di riscatto

Il sogno per il reparto offensivo sarebbe il brasiliano del Bayern Monaco, Philippe Coutinho, in prestito dal Barcellona. Il giocatore non avrebbe convinto la dirigenza bavarese e così, come svelato da Catalunya Radio, l’ex Inter potrebbe fare già il suo ritorno in Spagna. Il Milan potrebbe monitorare la situazione da lontano per sferrare l’attacco vincente.

Classe 1992, il brasiliano non è più ficcante come ai tempi di Liverpool e così il suo futuro è sempre sempre più in bilico. Coutinho potrebbe così tornare a Milano dopo l’esperienza da giovanissimo in maglia nerazzurra. Il Milan, infine, sarebbe pronto ad allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione con la speranza di centrare la qualificazione in Europa. Non solo gennaio, la dirigenza rossonera è già al lavoro per eventuali colpi importanti a giugno, soprattutto grazie al tesoretto messo insieme dalle cessioni eccellenti di gennaio con gli addii di Suso e Piatek.

S.I.