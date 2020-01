Calciomercato Milan, svolta inattesa | Cessione in Serie A

Il Milan è pronto a salutare Ricardo Rodriguez. C’è l’accordo con un club di Serie A, firma e ufficialità arriveranno nelle prossime ore

Ricardo Rodriguez e il Milan sono ormai a un passo dal dirsi addio. Il calciatore svizzero è arrivato tra l’entusiasmo generale nell’estate del 2017, ma non è mai stato decisivo e la fiducia è svanita partita dopo partita. In rossonero sono state giocate 93 gare e 4 reti, ma in questi sei mesi di stagione Rodriguez è sceso in campo solo cinque volte. Per tutto il mese di gennaio è stata cercata con insistenza una nuova sistemazione, ma ore sembrerebbe esserci la tanto attesa fumata bianca. Il suo futuro non sarà al Fenerbahce, con la quale era stato trovato un accordo ma poi è saltato tutto a causa del problema dei turchi riguardante il fair play finanziario. Il terzino sinistro resterà in Serie A e ritroverà Gattuso come allenatore.

Ricardo Rodriguez-Napoli, ci siamo: svizzero pronto a salutare il Milan

Ricardo Rodriguez sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Secondo quanto riportato da RSI, le parti hanno trovato l’accordo e nelle prossime ore ci sarà l’ufficialità. Lo svizzero classe 1992, dunque, ritrova Rino Gattuso come allenatore dopo aver vissuto insieme due stagioni. Probabilmente, il tecnico del Napoli ha influito sulla trattativa visto che Ricardo Rodriguez è stato un titolare fisso del suo Milan. Con lui in panchina, infatti, il terzino ha giocato ben 88 partite in due anni, mentre con Giampaolo e Pioli è sceso in campo solo in 5 occasioni.

