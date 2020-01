Calciomercato Inter, muscoli per Conte | Arriva a zero da Guardiola!

Nuova idea di mercato per l’Inter che sogna l’acquisizione del calciatore per andare a rinforzare la propria rosa. Ecco chi potrebbe sbarcare a Milano.

Nuova idea di mercato per l’Inter che sogna l’acquisizione del calciatore per andare a rinforzare la propria rosa. Ecco chi potrebbe sbarcare a Milano. I nerazzurri infatti potrebbero mettere a segno un grande colpo, a costo zero, nella sessione estiva, con la conseguente possibilità di andare ad aggiungere un importante tassello alla squadra senza un esborso economico troppo eccessivo. Insomma, operazione che se andasse in porto permetterebbe a Conte di avere un grande calciatore a propria disposizione, ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, l’idea per giugno

Testa e programmazione, due incipit importanti per il futuro e che l’Inter vuole sfruttare affinché possa essere competitiva anche nella prossima stagione. I nerazzurri infatti oltre a voler puntare allo scudetto quest’anno, vogliono puntare anche a diventare una delle top squadre in Europa, e per farlo si cercano calciatori di qualità. L’ultimo obiettivo viene dalla Premier League e su di lui ci sono numerose speranze per il futuro. Un esperto giocatore che ha vinto tanto e soprattutto può garantire esperienza in mezzo al campo, quella necessaria per fare il salto di qualità in Champions League.

Calciomercato Inter, l’idea a zero per il centrocampo

Il nome per andare a rinforzare la rosa è quello di Fernardinho, ora nella rosa del Manchester City, ma che sarebbe tra i papabili per l’addio e lascerebbe quindi il club allenato da Guardiola. Si tratta di un calciatore dalle qualità assolute e che può fare la differenza nonostante i suoi 34 anni. Un giocatore adatto al gioco di mister Conte ed un ottimo affare visto che arriverebbe praticamente a costo zero. Insomma, l’Inter è pronta a fare un investimento che punta ad avere un uomo di qualità e sostanza in mezzo al campo.

