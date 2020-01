Calciomercato Juventus, scambio folle col Napoli | Il piano anti-Inter di Paratici

Bernardeschi sul piatto per arrivare ad Allan, in uscita dal Napoli e nei desideri anche dell’Inter

Allan non è più un intoccabile al Napoli. Stagione finora deludente per il brasiliano, che De Laurentiis ha blindato nelle scorse finestre di mercato malgrado una ricchissima offerta intorno ai 100 milioni di euro dal Paris-Saint Germain. L’ex Udinese può lasciare Napoli, con l’Inter che si è fatta sotto per il cartellino del centrocampista proponendo Vecino. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Secco no degli azzurri, che per trattare la cessione partono da una base di 50 milioni di euro. Su Allan oltre ai nerazzurri potrebbe inserirsi anche la Juventus, vista la stima nei suoi confronti di Maurizio Sarri. Il nazionale verdeoro era un pilastro del Napoli allenato dal tecnico di Figline e sarebbe ben felice di riaverlo a sua disposizione anche a Torino.

Juventus, Bernardeschi e cash al Napoli per Allan: Paratici anticipa l’Inter

Allan andrebbe a completare e arricchire la mediana della ‘Vecchia Signora’, per un’operazione da programmare più in ottica giugno che per la finestra invernale. Un piano, quello di Paratici e della dirigenza campione d’Italia, che potrebbe coinvolgere Emre Can e Bernardeschi.

La Juve infatti metterebbe sul piatto parte dei soldi incassati dalla cessione di Emre Can, più il cartellino del fantasista classe ’94. Il futuro alla Continassa dell’ex Fiorentina è sempre più in bilico e può essere utilizzato come carta per arrivare ad Allan. La Juve valuta intorno ai 40 milioni il numero 33 di Carrara, a cui aggiungerebbe una parte cash per arrivare ai 55-60 milioni richiesti dal Napoli. Potrebbero esserci presto sorprese sull’asse Torino-Napoli…

GM