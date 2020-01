Calciomercato Inter, volata finale per Eriksen: la chiave

Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a spingere per Eriksen: nuovi contatti in giornata, può esserci la svolta

Weekend molto importante in vista per l’Inter. I nerazzurri scenderanno in campo domenica contro il Cagliari, provando a tornare alla vittoria. Dopo due pareggi contro Atalanta e Lecce, per la squadra di Conte i tre punti sono necessari. La speranza è che poi, nel posticipo serale, arrivino buone notizie dal San Paolo, con la Juventus impegnata contro un Napoli voglioso di riscatto dopo un periodo decisamente buio. Al momento, i bianconeri hanno allungato a +4 in classifica, massimo vantaggio stagionale, ma la partita scudetto è ancora lunghissima. In queste ore, inoltre, si attendono sviluppi importanti di mercato. Sono già arrivati Young e Moses, ma non basta per essere davvero competitivi fino al termine. Il vero colpo da novanta sarebbe, ovviamente, Christian Eriksen, su cui Marotta punta tutto.

Calciomercato Inter, giornata decisiva per Eriksen: le ultime

Da tempo, i nerazzurri hanno l’accordo con il giocatore danese, in scadenza di contratto con il Tottenham e ormai intenzionato a lasciare Londra. Per gli Spurs, gli ultimi giorni della finestra di mercato invernale sarebbero l’ultima occasione per monetizzare dalla sua cessione, ma, almeno per adesso, il presidente Levy non fa sconti. Rimane ancora una distanza tra offerta dell’Inter, stabile intorno ai 15 milioni di euro, e la richiesta degli inglesi, intorno ai 20 milioni. Una vera e propria partita a scacchi, un tira e molla in cui però Marotta sa di poter uscire, alla fine, vincitore. La chiave potrebbero essere, alla fine, i bonus inseriti all’interno dell’operazione, anche se proprio questi ultimi potrebbero spingere Levy a un ulteriore rilancio. Filtra ottimismo dagli ambienti nerazzurri, le parti si riaggiorneranno per un nuovo summt quest’oggi e potrebbe arrivare anche la fumata bianca. Conte attende con ansia il rinforzo desiderato per alzare la qualità in mezzo al campo e rilanciare la sfida alla sua ex squadra.

