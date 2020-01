Calciomercato Inter, sfuma l’obiettivo per l’attacco nerazzurro

Sfuma l’obiettivo dell’Inter che è ormai pronto a firmare con il club spagnolo, pronto a portarlo nella Liga già nella sessione invernale del mercato.

Sfuma l’obiettivo dell’Inter che è ormai pronto a firmare con il club spagnolo, pronto a portarlo nella Liga già nella sessione invernale del mercato. Il calciatore infatti sarebbe pronto al trasferimento in Spagna con i nerazzurri che rammaricati devono quindi puntare su un nuovo calciatore. Ecco quindi di chi stiamo parlando e soprattutto con chi sarebbe in procinto di firmare.

Calciomercato Inter, l’affare ormai sfumato

I nerazzurri vedono il forte attaccante firmare con la squadra estera, la quale si è mossa in anticipo e quindi è riuscita a beffare la squadra allenata da Conte in questo lungo e pezzo mercato invernale. Rammaricati i milanesi che ora devono per forza di cose ripiegare su un nuovo rinforzare per andare a rafforzare il reparto avanzato. Insomma, una beffa da archiviare subito per Marotta e l’intera dirigenza che dovrà reagire per regalare al tecnico il tanto atteso vice-Lukaku, il quale ormai si attende da tempo in quel di Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, pronto a sfuggire l’obiettivo

Giroud infatti, secondo quanto riportato quest’oggi da sport.es, sarebbe tra gli obiettivi del Barcellona che avrebbe puntato su di lui per il proprio attacco. Un calciatore scelto per sostituire Suarez, infortunato. Il suo nome è nella lunga lista dei blaugrana che hanno visto in lui il giocatore più completo e soprattutto utile al gioco di Quique Setien. Insomma, tutto pronto per intavolare una trattativa con il Chelsea e per chiudere l’operazione che consentirebbe ai Blues di far cassa e al Barcellona di potersi assicuare la giusta esperienza per il reparto avanzato.

G.S.