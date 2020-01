Calciomercato Juventus, è sfida all’Inter | Pronto l’assalto

Juventus e Inter duellano per il forte centrocampista che potrebbe ben presto cambiare squadra, scegliendo di conseguenza bianconeri o nerazzurri.

Juventus e Inter duellano per il forte centrocampista che potrebbe ben presto cambiare squadra, scegliendo di conseguenza bianconeri o nerazzurri. Un operazione di mercato che consentirebbe di portare a casa un calciatore che fa la differenza in mezzo al campo e che può smuovere gli equilibri nell’arco dei novanta minuti di gioco. Insomma, un acquisto che lascerebbe i tifosi entusiasti e che darebbe un nuovo slancio. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus e Inter, assalto al centrocampista

Due strategia diverse, con due offerte che sicuramente possono far vacillare il club proprietario del cartellino del giocatore. Se l’Inter infatti mette sul piatto un possibile scambio, dall’altra parte la Juventus propone un operazione cash, derivante dalla cessione di Emre Can. Per la Vecchia Signora infatti molto dipende dal futuro del turco che è in uscita, ma non ha ancora trovato l’offerta giusta per lasciare Torino. La squadra allenata da Conte propone invece uno scambio con Vecino che sarebbe disposto ad essere la ‘pedina’ per un ipotetico cambio di maglia.

Calciomercato Inter e Juventus, il destino incrociato con il Napoli

Le due squadre sono pronte ad andare all’assalto al forte calciatore del Napoli, che sarebbe propenso a dire addio alla città partenopea. Parliamo infatti di Allan, che già nella seconda parte della scorsa stagione è stato vicino al trasferimento al Paris Saint Germain, ma poi la trattativa si è arenata. Ora il duello tra Juventus ed Inter, con quest’ultimi che da giorni provano a convincere il Napoli per uno scambio con Vecino. Secondo quanto riportato da Rai Sport, ora si sarebbe inserita anche la vecchia signora che nell’ipotesi in cui si dovesse dire addio ad Emre Can, avrebbero trovato nel brasiliano il sostituto ideale.

