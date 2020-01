Calciomercato Inter, addio a Lautaro | Altro big nel mirino

Messi chiede l’arrivo di un altro connazionale per affiancarlo nell’attacco del Barcellona nel caso in cui dovesse fallire l’assalto all’Inter per Lautaro

Lionel Messi, uno dei più grandi calciatori della storia del calcio e del Barcellona, ormai gode di una posizione privilegiata all’interno del club blaugrana. Il fenomeno argentino non è un semplice calciatore per il club, ma anche un membro influente in molte scelte societarie. Dalla Spagna arrivano alcune indiscrezioni secondo le quali ‘la pulce‘ argentina avrebbe chiesto al club catalano di acquistare un suo connazionale dalla Premier League per affiancarlo in attacco. Quindi Lautaro Martinez potrebbe non essere il solo argentino cercato dal Barcellona per l’attacco.

Calciomercato, Messi e la richiesta al Barcellona: vuole Aguero in blaugrana

Dopo l’infortunio di Luis Suarez, il Barcellona è alla disperata ricerca di un attaccante che sostituisca ‘el pistolero’. Lautaro Martinez sarebbe uno dei nomi più interessanti per il club blaugrana, ma i 120 milioni che servono per prelevare il calciatore dall’Inter sarebbero un ostacolo considerevole per la buona riuscita dell’acquisto. Così ad improvvisarsi direttore sportivo ci avrebbe pensato Lionel Messi. Secondo quanto riportato da ‘Diariogol‘, il numero dieci argentino avrebbe imposto all’allenatore Quique Setien ed alla società catalana l’acquisto del suo connazionale ed amico Sergio Aguero. Il numero dieci del Manchester City, miglior marcatore della storia dei citizens con 252 gol, sarebbe la stato richiesto dal fenomeno argentino nel caso in cui la trattativa per Lautaro Martinez non si chiudesse in maniera positiva. Tra el kun e Messi ci sarebbe una grande amicizia ed il calciatore di Guardiola potrebbe scegliere di passare un anno al Barça prima di tornare all’Indipendiente, dove vorrebbe chiudere la carriera. Una clamorosa mossa di mercato imposta dal fenomeno argentino che avrebbe sorpreso anche il presidente del Real Madrid Florentino Perez.

M.D.