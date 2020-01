Calciomercato, il Barcellona spaventa la Lazio | 65 milioni!

Arrivano dalla Spagna indiscrezioni secondo le quali il Barcellona, per sostituire l’infortunato attaccante Luis Suarez, avrebbe puntato il bomber italiano

In Spagna i top club non stanno attraversando uno dei migliori momenti. Il Barcellona, dopo il cambio sulla panchina con l’esonero di Valverde e l’arrivo di Quique Setién, non è ancora riuscito a ritrovare il bel gioco e la tranquillità. Inoltre i blaugrana si trovano ad affrontare l’emergenza Suarez in attacco. Il pistolero a causa dell’infortunio sarà costretto a restare fuori almeno fino a maggio. Per sostituirlo la società spagnola avrebbe messo gli occhi sul bomber della Serie A.

Calciomercato, il Barcellona a caccia della punta: nel mirino Immobile

In casa Barcellona l’emergenza in attacco si fa sentire. Nelle ultime due partite disputate i blaugrana sono riusciti a mettere a segno solamente tre gol, di cui due in rimonta contro l’Ibiza in Copa del Rey. Secondo quanto riporta ‘El gol digital‘, per sostituire l’infortunato pistolero Luis Suarez, la società catalana starebbe pensando a Ciro Immobile. Il bomber della Lazio sta vivendo una stagione incredibile con 26 gol e 5 assist messi a segno fino ad ora. La società biancoceleste valuterebbe l’attaccante napoletano circa 65 milioni, che il Barcellona potrebbe spendere in maniera più agevole rispetto ai 120 milioni per Lautaro Martinez dell’Inter. I blaugrana sarebbero disposti a mettere subito sul piatto la cifra richiesta da Claudio Lotito per assicurarsi il calciatore subito. Per la Lazio però sarebbe una grande perdita vista l’importanza dell’attaccante all’interno della squadra. Immobile potrebbe ritornare in Liga dopo l’esperienza negativa vissuta con il Siviglia, squadra da cui era stato acquistato per 9,5 milioni, un prezzo incredibile ad oggi. La trattativa al momento non sarebbe ancora decollata, ma la squadra catalana potrebbe sferrare l’offensiva decisiva nei prossimi giorni.

M.D.