Calciomercato Inter, svolta inattesa | Il Milan ti ‘regala’ Eriksen

La soluzione per arrivare ad Eriksen arriva incredibilmente dal Milan, grazie ai rossoneri i cugini nerazzurri possono arrivare al centrocampista danese

L’obbiettivo principale del calciomercato dell’Inter è noto ormai da tempo, Christian Eriksen è in cima alla lista dei desideri nerazzurri. Il centrocampista in scadenza con il Tottenham a giugno sarebbe il calciatore che Antonio Conte vorrebbe il prima possibile per affrontare la seconda parte di campionato. La svolta inattesa nella trattativa potrebbe arrivare proprio grazie ai cugini sull’altra sponda del Naviglio, il Milan. I rossoneri infatti, grazie ad una trattativa in uscita con gli spurs potrebbero favorire l’Inter per arrivare all’obbiettivo Eriksen.

Calciomercato Inter, aiuto inaspettato dal Milan: Eriksen si avvicina

Antonio Conte vorrebbe il centrocampista del Tottenham, Christian Eriksen, in nerazzurro il prima possibile. La svolta nella trattativa potrebbe arrivare grazie ad un inaspettato assist del Milan. Infatti i rossoneri starebbero trattando la cessione di Hakan Calhanoglu proprio con gli spurs. Secondo il giornale turco ‘Aksam‘, il calciatore turco potrebbe approdare in Premier League nelle prossime settimane e nelle casse milaniste entrerebbero 20 milioni di euro. Questa operazione permetterebbe al Tottenham di lasciar partire il centrocampista danese verso la milano nerazzurra, visto che il posto vuoto sarebbe occupato proprio dal numero 10 milanista. Un’inaspettata evoluzione della trattativa in cui Conte dovrà ringraziare i rivali, ma in questo caso amici, del Milan.