Calciomercato Juventus, Sarri lo ‘fa fuori’ | Il gesto dopo la Roma

La Juventus continua ad essere protagonista in campo, ma la dirigenza bianconera dovrà valutare attentamente la situazione degli scontenti

Ancora una prestazione da applausi per la Juventus targata Maurizio Sarri. Surclassata la Roma in Coppa Italia con una prova entusiasmante con i bianconeri che hanno sempre più sicurezza nel dominio della palla. La dirigenza del club torinese, però, dovrà trovare attentamente le soluzioni giuste per i giocatori scontenti, in primis Federico Bernardeschi, sempre più ai margini del progetto tecnico-tattico dell’allenatore toscano.

Calciomercato Juventus, cessione Bernardeschi: le ipotesi

Provato nel ruolo di mezzala contro l’Udinese in Coppa Italia, l’ex Fiorentina si è seduto nuovamente in panchina contro la Roma. Al talento di Carrara Sarri gli ha preferito, poi, a gara in corso Ramsey per sostituire uno scatenato Douglas Costa: al termine della gara di Coppa Italia lo stesso giocatore bianconero ha effettuato una breve seduta d’allenamento in solitaria sul prato dell’Allianz Stadium. Finora Bernardeschi ha collezionato 1018 minuti in stagione trovando soltanto un gol in Champions, mentre in campionato è ancora a secco. La situazione si sta facendo sempre più ingarbugliata con un suo possibile addio che potrebbe arrivare già a gennaio.

Se dovesse continuare così il suo percorso, l’ex viola rischierebbe anche di saltare sicuramente l’Europeo in programma a giugno: quattro panchine consecutive in Serie A più quella di Coppa Italia potrebbero così portare il giocatore su altri lidi. La pista che porta al Barcellona resta sempre più la complicata, mentre quella italiana con il possibile passaggio alla Roma resiste di più. Sulle sue tracce ci sarebbero comunque tanti club esteri pronti a soffiarlo in estate: il suo obiettivo resta quello di mettersi nuovamente in luce, fin da subito, dopo un periodo davvero deludente sotto la gestione Sarri. Ora la dirigenza bianconera dovrà mettere a segno la giusta strategia per l’esterno offensivo della Juventus, voglioso di riscatto.

