Calciomercato Inter, assalto dalla Spagna: tutto ruota intorno a Politano

Dall’affare saltato con la Roma alla nuova possibile destinazione a gennaio: Matteo Politano sta vivendo giorni frenetici riguardanti il suo futuro. L’esterno offensivo dell’Inter, che non ha conquistato Antonio Conte soprattutto per un’idea tattica opposta alle sue caratteristiche, potrebbe essere il nuovo rinforzo per il Napoli. La società partenopea, come svelato da Sky Sport, sarebbe ad un passo dall’acquisto con l’apertura decisiva dell’ex Sassuolo. Un’operazione che sarebbe definitiva sulla base di circa 25 milioni di euro con la possibilità di inserire in prestito anche lo spagnolo Llorente, che conosce molto bene l’allenatore salentino dai tempi della Juventus.

Calciomercato Inter, Giroud verso la Spagna

Con la trattativa che potrebbe essere chiusa nelle prossime ore, si allontana Oliver Giroud sempre più lontano dal Chelsea. L’ariete francese, che ha trovato poco spazio con Lampard che gli ha preferito Abraham, sarebbe finito sul taccuino del Barcellona come svelato dal Mundo Deportivo. Tutto ruota intorno al trasferimento di Politano: se dovesse salutare l’Inter a gennaio, Llorente potrebbe essere il nuovo rinforzo per Conte. L’Inter, però, continua a mantenere in stand-by la situazione riguardante l’attaccante della Nazionale francese. Il giocatore, inoltre, è in scadenza di contratto e potrebbe così essere il sostituto per i prossimi mesi di Luis Suarez, attualmente ai box per infortunio.

L’Inter, infine, ha la sua punta come alternativa valida a Romelu Lukaku, sempre in campo in questa prima parte di stagione. La società nerazzurra ha così come obiettivo quello di rinforzare la rosa per lavorare con coppie di prima fascia in ogni reparto.

