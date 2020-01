Calciomercato Juventus, assalto dalla Germania: piace anche in Premier

Non solo acquisti, ma anche cessioni importanti. La Juventus sarebbe ad un passo dall’addio del bianconero: diversi club interessati al giocatore

Scelte di formazione decisive che porteranno a cessioni eccellenti nella sessione invernale di calciomercato. La Juventus è sempre molto attiva tra acquisti e addii: così diversi bianconeri scontenti finora potrebbero andare via. In primis, è da monitorare attentamente la situazione del centrocampista tedesco, Emre Can, messo fuori lista Champions ad inizio stagione.

Calciomercato Juventus, sprint per Emre Can

Emre Can (Getty Images)L’ex Liverpool ha collezionato in campionato soltanto 279 minuti: un rendimento non troppo esaltante per il giocatore della Juventus, molto utilizzato in precedenza da Massimiliano Allegri. Con Sarri la scintilla non è scoccata e così il suo futuro sarà lontano da Torino. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club europei. Dall’Inghilterra parlano di un forte interessamento dell’Everton per il giocatore, mentre nelle ultime ore è stato accostato anche al Borussia Dortmund, che è alla ricerca di un centrocampista dalle sue caratteristiche.

Saranno giorni frenetici in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Dopo l’affare Kulusevski per giugno, Fabio Paratici ha svelato con insistenza che non ci saranno colpi in entrata a gennaio. Soltanto cessioni con il club bianconero, che punterà a far scomparire sintomi di malumore all’interno dello spogliatoio di Sarri per competere sui tre fronti. Più di una settimana per conoscere al meglio le strategie della dirigenza piemontese, pronta a piazzare esuberi importanti. Emre Can verso i saluti, un’altra sfida lo aspetta già a partire da gennaio.

