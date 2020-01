Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO | 25 milioni per la fascia

La Juventus continua a monitorare attentamente i profili utili per le corsie esterne: nuova idea per la fascia sinistra, ecco la situazione

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte mercato cercando di approfittare di situazioni interessanti. Il club bianconero intende rinforzare le corsie esterne con giocatori di prima fascia, in grado di aumentare il tasso tecnico della rosa di Maurizio Sarri. Come appreso in anteprima dalla redazione di calciomercatoweb, il nome nuovo arriva dal Portogallo con il terzino mancino del Porto, Alex Telles, che continua a prendere tempo per quanto riguarda il rinnovo.

Calciomercato Juventus, sprint per Alex Telles

In scadenza contrattuale nel giugno 2021, l’obiettivo del Porto è quello di non rischiarlo di perdere a parametro zero com’è successo con gli ex Herrera e Brahimi. Sulle tracce dell’ex Inter continuano ad esserci top club europei con la Juventus sempre molto interessata al brasiliano. Col passaporto italiano, Alex Telles ha collezionato finora ben 28 presenze condite da cinque gol e otto assist vincenti. Così il club lusitano ha incaricato alcuni intermediari di presentarsi in sede con offerte ufficiali da valutare attentamente: il costo del cartellino si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro.

Il suo profilo è stato accostato, infine, con insistenza anche al Chelsea e al Paris Saint-Germain, sempre in agguato per quanto riguarda l’innesto di giocatori di primo livello. Con le situazione di Alex Sandro e De Sciglio sempre in bilico per il futuro (in passato vicini alla cessione), la Juventus intende anticipare tutte le altre pretendenti per l’acquisto del terzino brasiliano Alex Telles. L’ex Inter potrebbe così sbarcare nuovamente in Serie A dopo la sua esperienza entusiasmante e decisiva al Porto.

S.I.