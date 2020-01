Calciomercato, arriva dalla Serie A il sostituto di Cavani al PSG

Edinson Cavani, attaccante del PSG, sarebbe sempre più vicino alla cessione nel mercato invernale. Leonardo pensa al bomber della Serie A come sostituto

Edinson Cavani potrebbe salutare nelle prossime ore il Paris Saint-Germain. Lo stesso direttore sportivo del club francese, Leonardo, ha svelato la possibilità di addio dell’attaccante uruguaiano: “Ci ha chiesto di partire, ha un’offerta dall‘Atletico Madrid. A noi piacerebbe che rimanesse, ma vorrebbe andar via e quindi stiamo studiando la situazione”. Poi ha aggiunto: “Non c’è una proposta che corrisponda al valore del giocatore. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, abbiamo un atteggiamento recettivo perché rispettiamo la volontà di Edinson”.

Calciomercato, Cavani verso la Spagna

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport Leonardo potrebbe pensare al sostituto di Cavani anche con una soluzione proveniente dalla Serie A. I suoi ottimi rapporti con il Milan potrebbero agevolare la trattativa per l’attaccante polacco dei rossoneri, Krzysztof Piatek, che ha vissuto un inizio di stagione davvero deludente. Inoltre, l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic gli ha chiuso completamente le porte: una sua cessione a gennaio sembra davvero ad un passo.

Il centravanti polacco è valutato dalla società milanese circa 30 milioni di euro. Dopo l’exploit della scorsa stagione tra Genoa e Milan, il giocatore rossonero non è riuscito a confermare le aspettative intorno a lui. Un suo addio potrebbe fargli ritrovare serenità per tornare ad essere implacabile in area di rigore avversaria. “El Pistolero” vuole tornare ad essere mortifero, il PSG è un’ottima opportunità per il prosieguo della sua carriera.

