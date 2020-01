Calciomercato Inter, occhi in casa Juve | 35 milioni

Emre Can sempre più in partenza: sul tedesco c’è l’Everton, pronto ad accontentare la Juventus economicamente, ma attenzione anche all’Inter.

35 milioni di euro. A tanto ammonterebbe la proposta da parte dell’Everton per fare in modo che Emre Can torni a Liverpool, questa volta sull’altra sponda della Mersey. I ‘Toffees’ sono pronti all’offensiva. Il centrocampista tedesco, che sembra essere sempre più ai margini del progetto Juventus e che sembra rappresentare sempre più una seconda scelta per Maurizio Sarri, è finito nel mirino del club di Liverpool e a volerlo è soprattutto da Carlo Ancelotti.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Emre Can

In questo momento l’Everton appare in pole position nella corsa al duttile centrocampista di origini turche. Il giocatore sembra intenzionato ad accettare la proposta di tornare in Premier League. Nonostante un suo passato nel Liverpool, Emre Can sarebbe pronto a dire sì ad Ancelotti, cosa che invece non ha fatto con il Manchester United, proprio per ragioni di rispetto nei confronti dei ‘Reds’, rifiutando il trasferimento ai rivali di sempre.

Ma non c’è solo l’Everton sul classe 1994. Anche l’Inter infatti si è interessata al centrocampista, ma i nerazzurri appaiono decisamente defilati rispetto al club inglese. Il motivo è legato allo stipendio percepito dal giocatore. Marotta non sembra in grado di garantire al tedesco quei 5 milioni di euro netti che percepisce attualmente alla Juventus. Cosa che invece è in grado di fare l’Everton, che sarebbe pronto anche ad aumentare l’ingaggio del giocatore per fare in modo che possa accettare la proposta dei blu di Liverpool.

A.G.