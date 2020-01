Calciomercato Inter, intrigo Vidal: l’annuncio di Setien

Per il centrocampo l’Inter continua a sognare uno tra Eriksen e Vidal con il cileno apparentemente accantonato dopo il cambio di allenatore. Oggi l’annuncio di Setien.

Insieme al Milan la protagonista assoluta di questa prima metà di mercato invernale in Serie A è certamente l’Inter che vuole regalare ad Antonio Conte le pedine giuste per continuare a sognare lo scudetto. Il club nerazzurro, che ha annunciato ieri l’arrivo di Ashley Young, è al lavoro per regalare all’ex commissario tecnico ulteriori colpi tra attacco e centrocampo. Da Giroud ad Eriksen, sono tanti i nomi sul tavolo, ma non è da accantonare del tutto anche il vecchio pallino Arturo Vidal, finito apparentemente nel dimenticatoio dopo il cambio in panchina del Barcellona. La pista infatti non sarebbe tramontata completamente neppure per Beppe Marotta, che potrebbe tentare il colpaccio soprattutto se dovesse uscire un centrocampista. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Inter, da Eriksen al sogno Vidal: l’annuncio di Setien

Antonio Conte continua a sognare l’arrivo di Arturo Vidal anche se il super favorito, seppur con caratteristiche opposte, è Christian Eriksen per il quale si sta lavorando molto in questi giorni. Il danese infatti non è apparso nell’undici titolare del Tottenham, che alle 13.30 è sceso in campo in Premier League in casa del Watford. Così facendo Mourinho ha smentito le sue dichiarazioni della vigilia. Parole in conferenza stampa che arrivano fresche fresche anche da Setien, neo tecnico del Barcellona.

Il nuovo comandante blaugrana sul ruolo di Vidal ha ammesso: “Ho detto a tutti che tutti hanno lo stesso ruolo, mi piacerebbe che pensassero di guadagnarsi il posto ogni giorno. E’ vero che alcuni giocatori si sono guadagnati una loro gerarchia che li mette in una posizione superiore, però voglio che diventino protagonisti grazie a quanto fatto in campo. Diamo molta importanza all’ordine in campo. Non solo Arturo, anche altri giocatori tendono a perdere la posizione, dobbiamo incidere su quell’aspetto. Bisogna avere un equilibrio, lo stesso per attaccare e difendere. Ce la faremo”.

G.B.