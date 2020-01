Calciomercato Inter, idea dalla Juventus | Arriva a zero!

Un giocatore della Juventus di Fabio Paratici e Maurizio Sarri, al termine dell’attuale stagione, potrebbe clamorosamente cambiare i colori sociali verso l’Inter di Conte.

E’ ormai un duello a tutto campo fra la Juventus di Maurizio Sarri e Fabio Paratici e la nuova Inter di questa stagione guidata sul campo da Antonio Conte e in dirigenza da Beppe Marotta. I nerazzurri sono forse il vero club protagonista di questa sessione invernale di calciomercato. Sul tavolo ci sono molti nomi per l’Inter che cerca di colmare il gap numero e qualitativo con la Juventus operando sul mercato per colpi come Christian Eriksen, in uscita dal Tottenham di Josè Mourinho, ed Olivier Giroud, bomber francese del Chelsea di Frank Lampard. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, giallo ‘verdeoro’ e futuro bloccato

In comune, il danese e l’ex centravanti dell’Arsenal, hanno la caratteristica di essere in scadenza di contratto con le rispettive squadre quindi, in ogni caso, al termine della stagione andrebbero via. Stesso discorso, salvo rinnovi contrattuali dell’ultim’ora per un centrocampista della Juventus che potrebbe clamorosamente finire nel mirino dell’Inter di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, un centrocampista della Juventus per Conte | I dettagli

Stiamo parlando del nome di Blaise Matuidi, centrocampista francese della Juventus di Maurizio Sarri e Fabio Paratici. Il giocatore transalpino, nonchè campione del mondo in carica dopo Russia 2018, è arrivato alla Continassa dal PSG ed è quest’anno in scadenza di contratto con la Vecchia Signora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, Juventus beffata | Scambio in Serie A

Al momento non sembrano esserci novità sul fronte rinnovo per Matuidi e, in quest’ottica, potrebbe inserirsi Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter infatti, è un grandissimo esperto nelle trattative per giocatori a parametro zero e Matuidi, nell’economia del gioco di Antonio Conte, rappresenterebbe una pedina perfetta per completare il reparto di centrocampo. Ecco che l’Inter potrebbe quindi andare all’assalto del prossimo svincolato Blaise Matuidi, un altro nome destinato ad infiammare l’accesa rivalità fra la Beneamata e la Juventus.

GT